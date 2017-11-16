Глава РЖД доложил Медведеву о продаже билетов в плацкарт с 17 ноября

Билеты в плацкартные вагоны с датой отправления с января 2018 года поступят в продажу 17 ноября 2017 текущего года. Это подтвердил глава РЖД Олег Белозеров премьер-министру РФ Дмитрию Медведеву, передает «Интерфакс».

Медведев провел заседание правительства, на котором рассматривался бюджет РЖД на 2018-2020 годы, сообщает пресс-служба кабмина.

«Хочу поблагодарить за совместную работу Минтранс, Федеральную антимонопольную службу, Минэкономразвития, министерство финансов, и хочу заверить, что коллектив РЖД выполнит все поставленные задачи», — отметил на заседании Белозеров.

На вопрос Медведева, когда начнут продавать билеты, он ответил: «Завтра. Все решения приняты, всеми органами приняты, зарегистрированы и, как прописано в приказе, 17 числа продажа начинается».