Transparency предложила ФНС контролировать «теневые расходы» партий

Эксперты общественной организации Transparency International Russia проанализировали последние предвыборные кампании в России и предложили поручить Федеральной налоговой службе (ФНС) проверять всех крупных партийных спонсоров. Доклад «Деньги на выборах: проблемы прозрачности финансирования политических партий и избирательных кампаний в РФ» опубликован на сайте организации.

Аналитики Transparency заявили, что обнаружили признаки масштабного теневого финансирования партий на выборах 2014-2017 годов: информация о спонсорах партий не всегда правдива, что ставит под вопрос законность и прозрачность выборов.

Эксперты Transparency International Russia предложили упростить отчетность избирательных фондов при одновременном ужесточении контроля за источниками их пополнения. При условии ведения понятия «конечный собственник» можно будет отсечь от выборов иностранцев, криминал и госкомпании, считают в организации.