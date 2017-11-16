Аман Тулеев отказался прервать дружбу с Агафьей Лыковой

Губернатор Кемеровской области Аман Тулеев заявил, что несмотря на негативное мнение его хакасского коллеги Виктора Зимина, он продолжит помогать староверке-отшельнице Агафье Лыковой. Об этом пишет РИА Новости со ссылкой на пресс-службу Кемерово.

15 ноября в ходе прямой линии губернатор Хакассии Виктор Зимин заявил, что Агафья Лыкова слишком дорого обходится государству, и запретил своим подчиненным к ней летать. «Каждый бы житель республики хотел иметь такие условия для проживания. Бесплатные. Снабжение, полеты, связь, авиация», — высказался Зимин.

В пресс-службе главы Кемеровской области после этого рассказали, что Тулеев и Лыкова дружат уже 20 лет, губернатор постоянно привозит ей продукты и лекарства. К отшельнице периодически наведываются волонтеры, чтобы помочь ей по хозяйству, а охотники защищают ее дом от медведей.

«Если бы власти Хакасии оказывали системную помощь, реагировали на проблемы и редкие просьбы Агафьи Лыковой, то Кузбассу не было бы необходимости вмешиваться», — пояснили в пресс-службе.

Некоторые источники связывают переизбрание Амана Тулеева на пост губернатора в 2015 году с молитвенным стоянием отшельницы. Есть сведения, что после этого он доставил ей молочную козу, сено, 100 кг муки, 350 кг комбикорма для кур и козы, 30 кг крупы нескольких видов, 7 кг говядины, 60 банок тушенки, яблоки, груши, виноград, мандарины и свечи.

15 ноября в ходе прямой линии губернатор Хакассии Виктор Зимин заявил, что Агафья Лыкова слишком дорого обходится государству, и запретил своим подчиненным к ней летать.

Семья Агафьи Лыковой с 1937 года жила в изоляции, чтобы уберечь старообрядческую веру от внешнего влияния. Обнаружены они были только в 1978 году. К настоящему времени ее отец, братья и сестра умерли.