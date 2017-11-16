Верховный суд смягчил приговор за госизмену из-за отправленной в Грузию эсэмэски

Верховный суд России постановил сократить срок заключения жительнице Сочи Инге Тутисани, осужденной за то, что в 2008 году она отправила грузинскому знакомому SMS о передвижении российской военной техники в Абхазию.

Суд, как сообщает РИА Новости, сократил ей срок с 6 лет до 4 лет и 1 месяца.

По словам адвоката осужденной Евгения Смирнова, 25 ноября Тутисани должна выйти на свободу.

Как сообщил Business FM другой адвокат фигурантки Иван Павлов, защита просила Верховный суд оправдать Тутисани.

«Сведения, которые содержались в этих злосчастных SMS, не являются гостайной. Но Верховный суд принял иное решение — он снизил наказание», — заявил защитник.