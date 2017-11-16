Число погибших в аварии автобуса и лесовоза в Марий Эл достигло 12

В результате столкновения микроавтобуса и «КамАЗа» в Марий Эл, по последним данным, погибли 12 человек, еще шестеро попали в больницу. Об этом ТАСС сообщил источник в экстренных службах.

«В результате ДТП погибли 12 человек, еще шестеро госпитализированы, в том числе женщина, которая была блокирована в микроавтобусе. Среди пострадавших один ребенок», — сказал собеседник агентства.

По словам источника «Интерфакса», а аварии погибли 14 человек.

«Предварительно признаки жизни не подают 14 пострадавших в результате аварии, еще четверо в тяжелом состоянии госпитализированы», — сказал источник.

Авария произошла в 5 км от поселка Визимьяры в Килемарском районе. Пассажирский микроавтобус столкнулся с лесовозом.

Как сообщает MariMedia.ru, в пресс-службе республиканского МВД рассказали, что, по предварительным данным, причиной столкновения могло стать резкое ухудшение погодных условий.