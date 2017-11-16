Отказ WADA восстановить РУСАДА поставил под угрозу участие России в ОИ

Члены Совета Всемирного антидопингового агентства (WADA) заявили, что Россия не выполнила два основных предъявляемых ей требования. Совет отказался признать Российское антидопинговое агентство (РУСАДА) соответствующим международному кодексу и восстановить его в правах, пишет ТАСС.

Причинами этого решения стал тот факт, что Россия отказалась безоговорочно признать выводы комиссии эксперта WADA Ричарда Макларена и предоставить WADA доступ к допинг-пробам, которые опечатаны в московской лаборатории.

О невозможности согласиться с докладом Макларена заявил на заседании совета WADA президент Олимпийского комитета России (ОКР) Александр Жуков. Однако он напомнил присутствующим, что организация была полностью реформирована, сменилось ее руководств, а лаборатория сейчас полностью независима от правительства.

Александр Жуков заявил, что комитет по соответствию Джонатана Тэйлора придумывает поводы не восстанавливать в правах РУСАДА. «Комитет Тэйлора искусственно придумывает причины не восстановить, упреки про РУСАДА — это анекдот просто», — сказал Жуков.

Министр спорта России Павел Колобков в свою очередь пообещал членам WADA, что они получат доступ к пробам после завершения проводимого Следственным комитетом РФ расследования. После вынесения решения советом WADA Колобков также выразил надежду на то, что оно не помешает участию «чистых» российских спортсменов в Олимпиаде в Пхенчхане.

Глава Всероссийской федерации легкой атлетики (ВФЛА) Дмитрий Шляхтин подтвердил, что восстановление РУСАДА в правах было ключевым критерием для возвращения ВФЛА в Международную ассоциацию легкоатлетических федераций (IAAF).

«Мне очень жаль, что так сложилось, пока не могу говорить о долгосрочных перспективах, надо просто понять, что надо делать», — цитирует Шляхтина «Интерфакс».​