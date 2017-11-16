Главы ДНР и ЛНР распорядились подготовиться к обмену пленными с Киевом

Главы самопровозглашенных Донецкой и Луганской народных республик Александр Захарченко и Игорь Плотницкий готовы обсудить с украинской стороной обмен пленными.

Глава ДНР «дал распоряжение подготовиться к обмену пленными и уточнить списки», сообщили РИА Новости в его пресс-службе.

В свою очередь, Плотницкий заявил: «Мы готовы обсудить и еще раз согласовать списки и количество пленных для обмена. Теперь ответ за украинской стороной» (цитата по сайту главы ЛНР).

Накануне с обоими лидерами сепаратистов созвонился президент России Владимир Путин. Разговор шел именно об обмене пленными.

Пресс-служба Кремля сообщала, что руководители ДНР и ЛНР инициативу поддержали, однако отметили, что вопрос нужно проработать с представителями украинской стороны.