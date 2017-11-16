В Зимбабве вернулся главный политический оппонент Мугабе

После ареста президента Зимбабве Роберта Мугабе в страну вернулся бывший премьер-министр, главный соперник Мугабе на выборах 2008 года Морган Цвангираи. Об этом сообщил корреспондент телеканала Sky News.

По данным репортера, Цвангираи и еще два бывших министра Зимбабве вернулись на родину из России.

На выборах 2008 года Мугабе получил в первом туре 43,2% голосов, лидер Движения за демократические перемены Цвангираи — 47,8%.

За несколько дней до проведения второго тура Цвангираи снял свою кандидатуру, заявив, что на него оказывается давление.

Мугабе назначил своего соперника премьер-министром, эту должность Цвангираи занимал в 2009-2013 годах.

Тем временем военные Зимбабве в очередной раз заявили, что речь не идет о перевороте. Председатель комиссии Африканского союза Муса Факи Махамат заявил в Вашингтоне: «Военные заверили нас в том, что это не вооруженный захват власти» (цитата по ТАСС).

«Нас проинформировали, что президент Мугабе и его жена находятся в безопасности, в стране», — добавил он.

15 ноября военные поместили Мугабе под домашний арест, арестовали министра финансов и захватили здание государственной телекомпании ZBC. По некоторым данным, супруга Мугабе может находиться за границей.