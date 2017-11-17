Чистая прибыль «Алросы» по МСФО уменьшилась почти вдвое

Центр раскрытия корпоративной информации сообщает, что в январе-октябре чистая прибыль компании «Алроса» составила 60,85 млрд рублей, что в 1,9 раза меньше, чем за девять месяцев предыдущего года.

Выручка от продаж алмазодобывающей компании по международным стандартам финансовой отчетности (МСФО) уменьшилась на 16% в годовом выражении и составила 214,477 млрд руб. Валовая прибыль снизилась на 31,5% и составила 108,288 млрд рублей.

Убыток от списания основных средств после аварии на руднике «Мир» составил 7,376 млрд рублей. Глава компании Сергей Иванов заявил, что компенсировать объемы «Мира» в добыче 2018 года вряд ли удастся.

На днях были отстранении от работы и с последующем увольнении глава Мирнинского ГОКа Михаил Лопатинский и его главный инженер Иван Кисиличин, сообщает ТАСС. Причиной указывается «ненадлежащее исполнение своих обязанностей и ослабление производственного контроля».

Президент «Алросы» Сергей Иванов подписал приказ, в котором остальным ответственным, включая высшее руководство, «объявлены выговоры и применены меры материального воздействия». Сообщается, что вскоре будет рассмотрен вопрос о соответствии занимаемым должностям начальника рудника «Ми»" А. А. Буксера и его главного инженера С. В. Екеля.