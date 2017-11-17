Путин увеличил штат Вооруженных сил почти до 2 млн сотрудников

Президент РФ Владимир Путин утвердил штат Вооруженных сил России. В подписанном им указе о штатной численности значится 1,9 млн сотрудников.

В документе говорится, что в Вооруженных силах РФ будут трудиться 1 млн 902 тысячи 758 человек, в том числе — 1 млн 13 тысяч 628 военнослужащих.

Приказ вступает в силу 1 января 2018 года.

В августе 2017 года портал Global Firepower опубликовал рейтинг численности военных сил, в который вошли 133 страны. Первое место заняли США, второе — Россия, третье — Китай.

В марте Путин подписал указ, согласно которому с 1 июня число сотрудников ВС увеличивается на 5357 человек. В нем также была указана текущая численность сотрудников ВС — 1 млн 897 тысяч 694 человека, из них военнослужащих — 1 млн 13 тысяч 628 человек.