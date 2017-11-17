Биткоин преодолел рекордную отметку в 8 тысяч долларов

Самая популярная криптовалюта в мире — биткоин — снова пошла в рост. Сегодня зафиксировано рекордное значение ее курса: преодолена очередная планка, и теперь за один биткоин дают более 8 тысяч долларов. Такие данные размещены на сайте электронной криптовалютной биржи CoinDesk.

Прирост курса биткоина за сутки составил около 9,03%, а общая капитализация криптовалюты перевалила за 132 млрд долларов. Эксперты считают, что причиной перелома в ситуации на бирже стал государственный переворот в Зимбабве, где президента Роберта Мугабе отстранили от власти военные.

До этого биткоин непрерывно дешевел достаточно долгое время, и в результате за неделю его курс снизился почти на треть, опустившись с предыдущего рекорда в 7882 доллара до 5605 долларов. Это падение было обусловлено резко возросшей популярностью альтернативной криптовалюты — биткоин кэш (Bitcoin Cash), появившейся в августе 2017 года в качестве «ответвления» от «классического» биткоина.

Оказалось, что комиссии за транзакции с Bitcoin Cash ниже, а сами операции проходят быстрее, чем с оригинальным биткоином.