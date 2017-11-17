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17 ноября 2017, 13:57
Госдума гражданская авиация законотворчество

Дума разрешила авиакомпаниям составлять «черные списки» дебоширов

В самолете
В самолете
owyzzz/Flickr.com

Госдума РФ в окончательном чтении приняла поправку к Гражданскому кодексу, позволяющую авиаперевозчикам составлять «черные списки» дебоширов и на этом основании отказывать им в продаже билетов. Об этом информирует «Интерфакс».

В соответствии с новой нормой закона копия постановления о назначении административного наказания за «невыполнение лицом, находящимся на борту воздушного судна, законных распоряжений командира воздушного судна» будет направлена перевозчику, которому принадлежит самолет.

Перевозчик должен в течение 30 дней после правонарушения внести данные о дебошире в «черный список», о чем обязан уведомить гражданина.

Закон предусматривает несколько исключений: проблемный пассажир будет допущен на борт самолета в том случае, если другой возможности попасть в РФ у него нет. Также авиадебошир сможет добраться на самолете в случае выдворения или депортации в местность, которая другими видами транспорта не обеспечена.

Зарегистрированный в «черном списке» сможет купить билет также в случае выезда или возвращения к месту лечения либо на похороны или в случае сопровождения родственника с ограниченными возможностями здоровья.

Все эти причины должны быть подтверждены документально.

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