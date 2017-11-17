Дума одобрила проект госбюджета на 2018-2020 годы

Государственная Дума РФ приняла во втором чтении законопроект о федеральном бюджете на 2018 год и плановый период 2019-2020 годов, сообщает ТАСС.

В госбюджете на будущий год заложены доходы в размере 15,26 трлн рублей (в 2019 и 2020 годах — 15,55 трлн рублей и 16,3 трлн рублей соответственно), расходы — 16,53 трлн рублей (819,1 млрд рублей, 870 млрд рублей).

Законопроект также подразумевает переход с 2018 года на новое бюджетное правило: нефтегазовые доходы, полученные свыше установленной ценовой планки, должны резервироваться, а не расходоваться.

Окончательное, третье, чтение проекта госбюджета в Думе запланировано на 24 ноября.