Из подмосковных автобусов запретили высаживать малолетних «зайцев»

В связи с наступлением холодов ГУП «Мострансавто», которое осуществляет автобусные перевозки в Московской области, запретило водителям и кондукторам автобусов высаживать не оплативших проезд несовершеннолетних пассажиров, передает агентство «Москва».

«Требования покинуть транспортное средство со стороны водителя или кондуктора, особенно в вечернее и в холодное время года, могут привести к опасным ситуациям», — цитирует оно руководителя «Мострансавто» Владислава Мурашова. Он заверил, что соответствующие инструкции переданы сотрудникам всех филиалов ГУП.

Мурашов пояснил, что эта мера «крайне актуальна» зимой и с учетом того факта, что «проект по безналичной оплате проезда с помощью валидаторов в ряде филиалов еще проходит апробацию».

За провоз безбилетников водителей и кондукторов штрафуют, причем в Московской области сумма штрафа достигает 2 тысяч рублей. В начале нынешнего года Минтранс подготовил поправки о запрете на высадку из автобусов несовершеннолетних детей, не оплативших проезд и едущих без сопровождения взрослых. Предлагалось доставлять «зайцев» на конечную остановку, затем передать родителям или опекунам, а те будут обязаны оплатить проезд.

Однако законопроект «завернуло» Минэкономразвития, которое опасалось, что несовершеннолетние пассажиры «в отсутствие возможности установить их личность» будут пользоваться этим нововведением, чтобы не платить за проезд.