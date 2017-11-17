НАТО пригрозило Турцией санкциями в случае покупки российских С-400

Приобретение Турцией С-400 лишит ее доступа к технологиям НАТО, заявила Defense News заместителя помощника министра ВВС США Хейди Грант.

«Могу вам сказать уже сейчас, что наша стратегия не позволяет нам взаимодействовать с системой С-400»,— заявила Хэйди Грант.

Кроме того, если договоренность между Турцией и Россией все-таки будет достигнута, американская сторона примет ряд мер, ограничивающих эксплуатацию или приобретение Анкарой истребителей F-35.

Аналитки издания опасаются, что если Турция получить возможность использовать как S-400, так и F-35, это поставит под угрозу безопасность этого истребителя. Россия сможет использовать полученные данные для обнаружения уязвимостей самолета.

«Это серьезная проблема не только для США, но и для всех наших партнеров и союзников, купивших эти истребители. Нам придется обеспечивать защиту высоких технологий самолетов пятого поколения», — отметила Хэйди Грант.

Ранее сообщалось, что президент Турции Реджеп Эрдоган в сентябре рассказал о первом взносе, выплаченном за российские зенитно-ракетные комплексы.