После ДТП в Марий Эл заведено два уголовных дела

Региональный СУ СКР сообщил о возбуждении двух уголовных дел после столкновения автобуса и лесовоза в Марий Эл, сообщает «Интерфакс».

Речь идет о статьях о нарушении правил дородного движения и эксплуатации транспортных средств, повлекшее по неосторожности смерть двух и более лиц, и об оказании услуг, не отвечающих требованиям безопасности жизни и здоровья. Дела объединены в одно производство.

Столкновение произошло около 17:30 по московскому времени на 64 км автодороги «Йошкар-Ола – Козьмодемьянск». Автобус Mercedes Sprinter столкнулся с автопоездом в составе седельного тягача Freightliner Century.

Причиной ДТП считается сильный снегопад.

В автобусе находились 21 человек, 15 из них погибли. Еще четверо, в том числе трое детей, госпитализированы.

17 ноября объявлен в Марий Эл днем траура.