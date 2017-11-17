ЦБ отозвал лицензию у московского «Регионфинансбанка»

Банк России издал приказ об отзыве лицензии на осуществление банковских операций у кредитной организации ООО КБ «Регионфинансбанк», говорится в пресс-релизе регулятора.

ЦБ отмечает, что деятельность банка была ориентирована на проведение «теневых» валютно-обменных операций, не отражавшихся в бухгалтерском учете и отчетности, отмечены многочисленные нарушения законодательства в области противодействия отмыванию доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма.

Более того, деятельность банка осуществлялась в условиях ранее введенного регулятором запрета.

«Регионфинансбанк» по величине активов на 01.11.2017 занимал 480-е место в банковской системе Российской Федерации. Банк не является участником системы страхования вкладов.