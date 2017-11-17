ГД отказалась ввести контроль цен на продукты

В Госдуме отклонили в первом чтении законопроект, внесенный депутатами от КПРФ и ограничивающий торговые надбавки на отдельные виды импортных продовольственных товаров и сельхозпродукции. Об этом пишет РИА Новости.

Думский комитет по экономической политике выступил против документа, так как введение контроля над ценами только в РФ противоречит нормам ЕАЭС и международным договоренностям. Тем более, что правом устанавливать перечень отдельных видов продовольствия, на которые допустима установка предельных значений торговых наценок, наделены региональные власти.

Кроме того, установление различающихся в регионах перечней наценок на продукты противоречит Конституции РФ, гарантирующей единое экономическое пространство, отметили в комитете.

В правительстве РФ заявили, что госрегулирование цен на продукты может рассматриваться только в качестве крайней временной меры для достижения важнейших социально значимых целей. Госконтроль за одними видами продуктов может привести к подорожанию других видов товаров за счет понесенных торговыми сетями издержек.