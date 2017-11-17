СМИ узнали о проверке страдающих ожирением российских военных на годность

Источник в Министерстве обороны РФ подтвердил РИА Новости появившуюся ранее в СМИ информацию о составлении ведомством списков военнослужащих с третьей и четвертой стадиями ожирения. Предполагается, что их обяжут пройти медкомиссию на предмет определения годности к службе.

«Да, это правда. Была такая директива — всем доведена под роспись. Считаю, что это своевременное решение», — заявил источник. По его словам, документ разослан ответственным по кадрам всех частей.

Напомним, третья и более серьезные степени ожирения, согласно Расписанию болезней, считаются причиной для признания призывника ограниченно годным и зачисления в запас или предоставления ему отсрочки от призыва для повторного медицинского освидетельствования.

Ранее в Минздраве сообщили, что в России на данный момент ожирением страдают 60% женщин и 55% мужчин, причем среди последних доля людей с избыточным весом за последние 10 лет выросла почти вдвое.

«Заболеваемость ожирением среди взрослого населения в возрасте 18 лет и старше с впервые в жизни установленным диагнозом в 2015 году возросла по сравнению с 2011 годом в 2,3 раза. Прогнозируется тенденция к росту этого показателя. Наиболее высок уровень заболеваемости ожирением в Ненецком АО (1031,96 на 100 тыс. населения), Алтайском крае (975,9), Пензенской области (678,08)», — говорится в докладе Роспотребнадзора, пока не располагающего данными за прошлый год.