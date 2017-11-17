В Китае успешно пересадили голову на тело мертвого человека

Итальянский хирург Серджио Канаверо заявил, что ему с командой специалистов Медицинского университета Харбина в Китае удалось успешно провести первую в мире операцию по пересадке головы на труп человека, пишет The Telegraph.

Трансплантация длилась 18 часов, в течение которых хирурги скрепили позвоночник, сшили нервы и кровеносные сосуды. По словам Канаверо, следующим шагом станет «полная пересадка от донора с мертвым мозгом», причем операцию на живом человеке осуществят «в ближайшее время».

Продемонстрировать результаты своей работы итальянец обещает уже в декабре нынешнего года, а в следующем году — приступить к дальнейшим экспериментам.

Напомним, именно в Китае в начале прошлого года была проведена первая в мире хирургическая операция по пересадке головы обезьяны.