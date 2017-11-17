В НАТО извинились перед Турцией за инцидент в Норвегии

Командование совместного военного центра НАТО в Норвегии письменно извинилось перед Анкарой после отзыва 40 турецких военных с учений альянса. Об этом сообщает турецкий телеканал NTV.

Причиной срыва командировки на учения «Трехзубое копье – 2017» стал стенд в норвежском офисе НАТО, на котором в качестве «противников» были размещены фотографии президента Турции Реджипа Эрдогана и основателя республики Мустафы Кемаля Ататюрка.

Генсек НАТО Йенс Столтенберг, как сообщило норвежское агентство NTB, принес извинения руководству Турции за оскорбивший ее инцидент.

«Я был информирован об оскорблении, которое имело место во время недавнего мероприятия в объединенном центре боевых действий НАТО в Ставангере. Я принес извинения за оскорбление. Инцидент был результатом действий одного человека и не является отражением подходов НАТО», — заявил Столтенберг.

Телеканал также сообщил, что норвежский военнослужащий, вывесивший фотографии, уволен из рядов вооруженных сил.