Совместный бизнес «Яндекса» и Uber выйдет на биржу США

Финансовый директор «Яндекса» Грег Абовски сообщил в интервью Bloomberg, что в первой половине 2019 года «Яндекс» собирается вывести совместный бизнес по онлайн-вызову такси с Uber Technologies на биржу США.

Абовски также рассказал об инвестициях, которые партнеры хотят вложить в доставку еды. Только в России оборот составляет 80 млрд рублей, а ежегодный прирост — 15%. Абовски заявил, что «Яндекс» будет также «агрессивно инвестировать» в сервис доставки еды UberEats.

В настоящее время «Яндекс» работает над объединением двух приложений на одной технологической платформе, с тем условием, чтобы оба сервиса могли работать автономно.

«Яндекс» и Uber в июле объединили свой бизнес по онлайн-заказу такси в России, Азербайджане, Армении, Белоруссии, Грузии и Казахстане. Украинский бизнес Uber в сделку не вошел. Сообщалось, что 59,3% компании будут принадлежать «Яндексу», 36,6% — Uber, а 4,1% — сотрудникам.

Платформа двух сервисов составляет 127 городов и 35 млн поездок в месяц общей стоимостью 7,9 млрд рублей в месяц.