Суд уволил эксперта за вывод о спирте в крови сбитого мальчика

Врач подмосковного Бюро судебно-медицинской экспертизы Михаил Клейменов отстранен от должности за заключение, согласно которому в крови шестилетнего мальчика, сбитого в Балашихе, присутствовал алкоголь в высокой концентрации.

«Несмотря на то, что речь идет о единичном факте, а не о систематическом нарушении экспертом Клейменовым методики при отборе им образцов крови, следствие обратилось в суд с ходатайством об отстранении его от должности, которое в настоящее время уже удовлетворено», — говорится в сообщении на сайте Следственного комитета РФ.

Ранее стало известно, что появление спирта в пробах, взятых во время вскрытия, произошло по вине самого эксперта, допустившего нарушения в процессе работы. В отношении Клейменова, успевшего дать несколько «сенсационных» интервью различным СМИ, включая телеканалы, возбуждено уголовное дело по статье о халатности.

Из-за этого скандала был отстранен главный судмедэксперт Московской области Владимир Клевно: прикаъз о его увольнении зарегистрирован 22 октября.

Кроме того, отец мальчика подал на эксперта гражданский иск о возмещении морального вреда.

В среду был вынесен приговор женщине-водителю Ольге Алисовой, которая сбила мальчика во дворе жилого дома в Балашихе. Суд пришел к выводу, что она нарушила скоростной режим, проявив преступную небрежность. Алисову приговорили к трем годам лишения свободы с отбыванием в колонии-поселении (прокурор просил отправить ее в колонию общего режима).

Женщина просила о снисхождении — в частности, об условном сроке или отсрочке приведения приговора в исполнение до тех пор, пока ее несовершеннолетней дочери не исполнится хотя бы 14 лет.

Кроме того, Алисова ходатайствовала о снижении суммы штрафа (2,5 млн рублей компенсации морального вреда) до «посильной», поскольку является матерью-одиночкой и не располагает никаким имуществом, кроме автомобиля, за который еще не выплачен кредит.