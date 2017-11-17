Главным редактором «Новой газеты» стал ее бывший гендиректор

Главным редактором «Новой газеты» стал Сергей Кожеуров, прежде занимавший пост генерального директора издания, говорится в сообщении на сайте НГ.

В сообщении отмечается, что Кожеуров выбран большинством сотрудников редакции в ходе голосования — за его кандидатуру было подано 92 голоса.

Сергей Кожеуров был первым главредом «Новой газеты», до 1995 года. Затем работал обозревателем и входил в состав редакционной коллегии издания. С 2000 года Кожеуров занимал должность генерального директора «Новой газеты».

Ранее сообщалось, что после ухода прежнего главреда Дмитрия Муратова на освободившееся место претендуют помимо Кожеурова шеф-редактор газеты Алексей Полухин и редактор отдела «Политика и экономика» Кирилл Мартынов.