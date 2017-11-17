Кудрин рассказал Путину о подготовке стратегии развития РФ до 2024 года

Официальный представитель Кремля Дмитрий Песков рассказал о встрече президента РФ Владимира Путина и главы Центра стратегических разработок (ЦСР) Алексея Кудрина. Об этом сообщает ТАСС.

«Кудрин доложил о работе ЦСР по подготовке стратегии социально-экономического развития страны до 2024 года. Достаточно детально [они] обсудили ход этой работы», — уточнил он.

Песков также сообщил, что говорить о возможности участия Кудрина в предвыборной кампании президента преждевременно, пока Путин не объявил, примет ли он в ней участие вообще.

В конце мая 2017 года ЦСР представил российскому президенту стратегию развития страны, разработанную до 2035 года.