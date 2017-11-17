Генерал ФСО Лопырев получил 10 лет колонии за взятку в 7 млн рублей

Генерал Федеральной службы охраны (ФСО) РФ Геннадий Лопырев за получение взяток приговорен Знаменским гарнизонным военным судом к 10 годам колонии и 150 млн рублей штрафа. Об этом ТАСС рассказал его адвокат Руслан Закалюжный.

Юрист отметил, что суд не лишил его подзащитного воинского чина и государственных наград.

Уголовное дело в отношении Лопырева было возбуждено СК РФ в рамках расследования обстоятельств получения им взяток в особо крупном размере за общее покровительство при заключении и исполнении государственных контрактов на проведение ремонтно-строительных работ.

Он был признан виновным в получении мзды на сумму около семи миллионов рублей, а также по статье о незаконном приобретении, передаче, сбыте, хранении, перевозки или ношении огнестрельного оружия, его основных частей, боеприпасов. Свою вину Лопырев не признал.