ЦСР посоветовал России повысить терпимость к мигрантам

Специалисты Экспертного совета при Центре стратегических разработок (ЦСР) подготовили доклад о главных демографических проблемах, с которыми сейчас сталкивается Россия. Для их решения авторы предлагают увеличить приток мигрантов и повысить порог социальной терпимости населения, передает РБК.

«Страна входит в период очень неблагоприятных изменений возрастной структуры населения», —говорится в докладе.

Первая проблема, упомянутая экспертами ЦСР, — недонаселенность. Даже по оптимистичным прогнозам к 2035 году убыль населения РФ может достичь 400 тысяч человек, а в пессимистичном варианте речь идет об 1 млн человек.

Вторая проблема — старение населения. С нею, как и с естественной убылью, сталкиваются сейчас все развитые страны. Однако в России «возрастная пирамида» нестабильна в первую очередь из-за социальных потрясений, которые пришлись на долю страны в прошлом веке и до сих пор сказываются на демографии. В настоящее время трудоспособных россиян беспрецедентно мало и к 2050 году станет еще меньше — 71-80 млн человек (по пессимистичному или оптимистичному прогнозу соответственно).

Эти проблемы усугубляются низкой рождаемостью, обусловленной «небывалым сокращением числа потенциальных матерей», которое будет продолжаться еще 15 лет, и высокой смертностью — она хоть и снижается в последние годы, но стабильной долговременной тенденцией это назвать нельзя.

Третья ключевая проблема российской демографии связана с внутренней и внешней миграцией. В самой России трудоспособное население с середины 1990-х неуклонно движется с востока на юго-запад (демографы называют это «западным дрейфом») и приводит к концентрации людей в Московской и Санкт-Петербургской агломерациях и Краснодарском крае. В итоге более четверти населения страны живут менее чем на 4% ее территории, а оставшаяся часть стремительно стареет из-за оттока молодежи.

«Серьезным демографическим ресурсом» России эксперты ЦСР назвали иммиграцию, за счет которой в 1992–2015 годах прирост населения составил порядка 9 млн человек.

По мнению авторов доклада, сохранение иммиграции в роли главного источника роста населения — в интересах РФ, и для компенсации естественной убыли населения требуется по меньшей мере 500 тыс. мигрантов в год. Их следует натурализовать и превращать в полноправных граждан, говорится в докладе, — но для этого социум должен расширить «интеграционную емкость» (порог терпимости к присутствию представителей другой культуры или религии).

«Расширение «интеграционной емкости» становится важнейшей задачей миграционной политики, и от того, насколько успешно удастся решить эту задачу, зависит и то, в какой степени Россия сможет ответить на стоящие перед ней демографические вызовы», — подытожили в ЦСР.