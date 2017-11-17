Представителям штаба Трампа направлены первые запросы по «российскому делу»

Спецпрокурор США Роберт Мюллер направил представителям штаба американского президента Дональда Трампа первые официальные запросы, касающиеся расследования «российского вмешательства» в президентские выборы. Как сообщает Fox News, запросы получили около десяти политиков.

Следствие потребовало предоставления документов и электронных писем, содержащих ключевые слова, которые спецкомиссия связывает с Россией.

Собеседник The Wall Street Journal сообщил, что запрос спецпрокурора удивил экс-членов штаба Трампа, так как они ранее выразили свое согласие на добровольное сотрудничество с комиссией Конгресса.

Возможно, действия Мюллера объясняются необходимостью досконально проверить все дела, особенно если учесть подозрения комиссии, что старший советник и зять действующего президента Джаред Кушнер мог передать не полные комплекты документов. Об этом рассказал источник Fox News.

Ранее Роберт Мюллер инкриминировал Полу Манафорту и его деловому партнеру Рику Гейтсу 12 преступных эпизодов, связанных с отмыванием денег и неуплатой налогов. Сообщалось, что одно из них связано с «вмешательством» России в выборы.