Мугабе попросил оставить его у власти на несколько дней или месяцев

Президент Зимбабве Роберт Мугабе обратился к ассоциации ветеранов страны с просьбой предоставить ему возможность побыть у власти «еще какое-то время», передает Associated Press.

Речь идет о нескольких днях или нескольких месяцах, пояснил 93-летний глава государства, которого военные отстранили от управления страной за, по их мнению, «предательство идеалов революции».

При этом об ответе ассоциации ветеранов на просьбу Мугабе ничего не сообщается. Ранее стало известно, что военные потребовали от президента немедленного ухода в отставку, но он отказался выполнить их просьбу и покинуть пост добровольно.

Фактически в стране произошел государственный переворот: престарелого Мугабе поместили под домашний арест, а из-за границы вернулся опальный экс-премьер Морган Цвангираи, ставший главным соперником президента на выборах в 2008 году.

Отправной точкой свершившихся событий стало увольнение вице-президента Эммерсона Мнангагвы, которого военные прочили в преемники главы государства. Мугабе же рассчитывает привести к власти свою супругу Грейс.

Мнангагва, после отстранения выехавший в ЮАР, тоже вернулся обратно в Зимбабве и возглавит правительство.