МОК примет решение об участии России в ОИ-2018 5 декабря

Исполком Международного олимпийского комитета (МОК) 5 декабря соберется в Лозанне на заседание, в ходе которого примет решение о допуске российских спортсменов к Зимним Олимпийским играм 2018 года в Пхенчхане, говорится в сообщении МОК.

В сообщении отмечается, что решение будет приниматься на основании докладов двух комиссий МОК, возглавляемых Самуэлем Шмидом и Денисом Освальдом.

Напомним, 16 ноября Всемирное антидопинговое агентство (WADA) отказалось восстанавливать членство Российского антидопингового агентства (РУСАДА) из-за невыполнения ряда пунктов дорожной карты, в частности, из-за непризнания государственной программы допинга на Играх в Сочи. Вслед за этим появились сообщения, что это может привести к отстранению России от участия в Олимпиаде-2018.

17 ноября СМИ сообщили, что от трансляции ОИ-2018 в случае отстранения России могут отказаться Первый канал и «Россия-1» (входит в ВГТРК), поскольку массовый зритель болеет за «своих» спортсменов и падение рейтингов в отсутствие российской сборной может оказаться столь значительных, что не оправдает приобретение прав на ведение трансляций.

Вслед за этим телекомпания ВГТРК официально подтвердила, что не будет транслировать ОИ-2018, если к участию в играх не допустят Россию.