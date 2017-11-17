Овечкин объяснил появление Putin Team шуткой
Нападающий клуба НХЛ Washington Capitals россиянин Александр Овечкин в интервью The New York Times заявил, что хоккеисты «не приспособлены к политике». Он также сообщил, что инициированное им в начале ноября движение Putin Team было «простой шуткой».
Овечкин отметил, что хочет делать все возможное для своей страны, но опроверг предположение, что идею о создании Putin Team ему кто-то подсказал.
«Мы не настолько умные. Мы избегаем этого и просто делаем свою работу», — сказал он о себе и своих коллегах хоккеистах.
Ранее на его заявление о создании движения, поддерживающего Владимира Путина, в Кремле заметили, что поддерживают эту идею.
О создании общественного движения, которое должно объединить единомышленников и сторонников президента РФ Владимира Путина Александр Овечкин объявил в своем Instagram 3 ноября.
Некоторые политологи предположили, что Putin Team может стать частью предвыборной кампании Владимира Путина.
За создание общественного движения Putin Team высказались 68% опрошенных россиян.