Овечкин объяснил появление Putin Team шуткой

Нападающий клуба НХЛ Washington Capitals россиянин Александр Овечкин в интервью The New York Times заявил, что хоккеисты «не приспособлены к политике». Он также сообщил, что инициированное им в начале ноября движение Putin Team было «простой шуткой».

Овечкин отметил, что хочет делать все возможное для своей страны, но опроверг предположение, что идею о создании Putin Team ему кто-то подсказал.

«Мы не настолько умные. Мы избегаем этого и просто делаем свою работу», — сказал он о себе и своих коллегах хоккеистах.

Ранее на его заявление о создании движения, поддерживающего Владимира Путина, в Кремле заметили, что поддерживают эту идею.

О создании общественного движения, которое должно объединить единомышленников и сторонников президента РФ Владимира Путина Александр Овечкин объявил в своем Instagram 3 ноября.

Некоторые политологи предположили, что Putin Team может стать частью предвыборной кампании Владимира Путина.

За создание общественного движения Putin Team высказались 68% опрошенных россиян.