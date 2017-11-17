Песков предложил не торопиться с обсуждением участия Путина в съезде ЕР

Официальный представитель Кремля Дмитрий Песков отказался обсуждать возможность участия Владимира Путина в съезде «Единой России», пишет РИА Новости.

«Подождите, мы сообщим об этом. Мы своевременно даем эти сообщения. Пока рано еще», — сказал Песков.

И.о. секретаря генсовета ЕР Андрей Турчак ранее сообщал, что съезд состоится 22-23 декабря в Москве. Обсуждаться будут кадровые вопросы и приоритетные задачи на 2018 год. Кроме того, партийцы должны будут определить формат участия ЕР в президентской кампании. Выборы в РФ состоятся в марте 2018 года, предвыборная кампания начнется в декабре 2017 года.