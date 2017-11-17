Кремль с пониманием воспринял нежелание телеканалов показывать ОИ-2018

Пресс-секретарь президенты России Дмитрий Песков прокомментировал сообщения о том, что главные телеканалы страны откажутся транслировать Олимпийские игры в 2018 году, если российская сборная будет отстранена от участия в них, сообщает РБК.

Ранее 17 ноября СМИ сообщили, что от трансляции ОИ-2018 в случае отстранения России могут отказаться Первый канал и «Россия-1» (входит в ВГТРК), поскольку массовый зритель болеет за «своих» спортсменов и падение рейтингов в отсутствие российской сборной может оказаться столь значительных, что не оправдает приобретение прав на ведение трансляций. При этом отмечалось, что может быть и политическая установка не транслировать Олимпиаду.

Вслед за этим пресс-служба ВГТРК официально подтвердила, что не станет вести трансляцию ОИ-2018, если в соревнованиях не будут участвовать российские спортсмены.

Комментируя эти сообщения, Песков отметил: «Трансляция Олимпиады сопряжена с приобретением дорогостоящих прав. Совершенно очевидно, что неучастие нашей сборной в Олимпиаде приведет к понижению интереса к этим трансляциям со стороны аудитории в России».

При этом представитель Кремля подчеркнул, что решение об участии России в ОИ-2018 еще не принято: «Но еще раз повторяю: пока говорить об этом преждевременно, и подготовка к Олимпиаде продолжается, и, безусловно, спортивные власти продолжат терпеливо диалог с международными спортивными организациями для обеспечения дальнейшего нашего взаимодействия и сотрудничества с МОКом и другими организациями».

Напомним, исполком Международного олимпийского комитета (МОК) 5 декабря соберется в Лозанне на заседание, в ходе которого примет решение о допуске российских спортсменов к Зимним Олимпийским играм 2018 года в Пхенчхане.