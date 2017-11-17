17 ноября 2017, 16:03
В Кремле отказались комментировать мемуары Юрия Лужкова
Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков не стал оценивать опубликованную информацию из воспоминаний экс-мэра Москвы Юрия Лужкова, сообщает РБК.
«Вы знаете, не стал бы я, наверно, никак комментировать мемуары Лужкова», — сказал Песков.
Ранее СМИ опубликовали отрывок из книги Юрия Лужкова, где он называл истинной причиной его отставки отказ поддержать Дмитрия Медведева, который решил баллотироваться в президенты РФ во второй раз.
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