В Кремле отказались комментировать мемуары Юрия Лужкова

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков не стал оценивать опубликованную информацию из воспоминаний экс-мэра Москвы Юрия Лужкова, сообщает РБК.

«Вы знаете, не стал бы я, наверно, никак комментировать мемуары Лужкова», — сказал Песков.

Ранее СМИ опубликовали отрывок из книги Юрия Лужкова, где он называл истинной причиной его отставки отказ поддержать Дмитрия Медведева, который решил баллотироваться в президенты РФ во второй раз.