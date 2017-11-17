ФАС нашла плацкартные билеты дороже авиационных

Эксперты Федеральной антимонопольной службы (ФАС) проанализировали стоимость билетов на различные виды транспорта по одинаковым направлениям и определили, что на некоторых маршрутах стоимость перевозки в плацкарте дороже авиабилета по тому же маршруту. Результаты исследования опубликованы на сайте ведомства.

В сравнении участвовали билеты АО ФПК (дочернее предприятие РЖД) и авиакомпания «Победа».

Специалисты ФАС также обнаружили, что цена билета на самолет в остальных случаях равна или незначительно превышает стоимость места в плацкартном вагоне. Тот факт, что комфортность путешествия авиалайнером по комфортности значительно превышает плацкартный вагон в нефирменном поезде, делает одинаковую стоимость билетов более чем сомнительной, считают антимонопольщики.

Заместитель руководителя ФАС Александр Редько ранее отмечал, что авиация снизила цены на 10% и увеличила пассажиропоток на 22%. ФПК, наоборот, увеличила тарифы на 3,9% и потеряла 8,5% клиентов в плацкарте и общих вагонах.

«Провозные емкости не загружены большую часть года. В 2010 году ФПК перевозили в плацкарте 75 млн пассажиров, а в 2017 году на 14 млн меньше. Только за 2016 год и только а/к Победа забрала 4 млн пассажиров»,— подчеркнул он.

Эксперты ФАС выяснили, что с 2010 года средняя стоимость плацкартного билета выросла в 2,26 раза, купейного — в 1,26 раза.

Ранее ФАС запретили РЖД поднимать стоимость плацкартных билетов и предписала провести «помаршрутный» учет расходов, сократить затраты в целом, а также «повысить качество предоставляемых услуг».

4 ноября стало известно, что РЖД приостановили продажу билетов в плацкартные и общие вагоны с датой отправления с 1 января 2018 года в связи с отсутствием решений регулятора по уровню тарифов на пассажирские перевозки в дальнем сообщении на следующий год.

Позже глава РЖД Олег Белозеров пообещал премьер-министру РФ Дмитрию Медведеву, что реализация билетов будет восстановлена в самое ближайшее время.

17 ноября ОАО «РЖД» возобновило продажу билетов в плацкарт и общие вагоны с отправлением с 1 января 2018 года. Об этом сообщает ТАСС.