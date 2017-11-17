Пранкеры сообщили Испании о работе Пучдемона на российские спецслужбы

Российских пранкеры Алексей Столяров и Владимир Кузнецов опубликовали на видеохостинге YouTube свой разговор с министром обороны Испании Марией Долорес де Коспедаль.

От имени ее латвийского коллеги они сообщили, что экс-глава Каталонии Кардес Пучдемон является агентом российских спецслужб по кличке Чиполлино, и пообещали предоставить доказательства. Они предупредили Коспедаль, что половина российских туристов в Испании являются переодетыми кадровыми военными.

«Министр обороны Испании Мария Долорес де Коспедаль попала в поле нашего зрения после ее заявления, что на референдуме в Каталонии прослеживалась "рука Москвы" — подозрительный интернет-трафик из России», — рассказал Кузнецов РИА Новости.

Он также утверждает, что позже глава Минобороны перезвонила им и сообщила, что передала суть состоявшегося разговора премьер-министру Испании, который попросил назначить встречу с главами Минобороны и премьером Латвии.

Пранкеры согласились.