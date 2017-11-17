В Москве вручили книжную премию «Просветитель»

В Москве объявили победителей премии в области научно-популярной литературы на русском языке «Просветитель». В лонг-лист вошли 25 книг, в финал вышли лишь восемь, передает ТАСС.

В номинации «Естественные и точные науки» стали Дарья Варламова и Антон Зайниев с книгой «С ума сойти! Путеводитель по психическим расстройствам для жителя большого города».

Победу в номинации «Гуманитарные науки» разделили между собой Александр Пиперски с книгой «Конструирование языков. От эсперанто до дотракийского» и коллектив авторов — Алена Козлова, Николай Михайлов, Ирина Островская и Ирина Щербакова — за книгу «Знак не сотрется. Судьбы остарбайтеров в письмах, воспоминаниях и устных рассказах».

Финалистами также стали Станислав Дробышевский с двухтомником «Достающее звено» («Обезьяны и все-все-все» и «Люди»), автор книги «В интернете кто-то неправ! Научные исследования спорных вопросов» Ася Казанцева, «Изобретено в России. История русской изобретательской мысли от Петра I до Николая II» Тима Скоренко, «Кому нужна математика? Понятная книга о том, как устроен цифровой мир» Нелли Литвак и Андрея Райгородского, а также Иван Курилла с книгой «История, или Прошлое в настоящем».

Финалисты премии получают денежное вознаграждение в размере 100 тысяч рублей, победители — по 700 тысяч рублей.

Премия «Просветитель» была учреждена Дмитрием Зиминым и Фондом некоммерческих программ «Династия» в 2008 году, ее цель — привлечь внимание российского читателя к литературе просветительского жанра.

В нынешнем году в состав жюри по традиции вошли лауреаты и номинанты премии прошлых лет — педагог Евгений Бунимович, лингвист Владимир Плунгян, историк Сергей Мироненко, генетик Екатерина Померанцева, искусствовед Сергей Кавтарадзе и биолог Александр Панчин, а также основатель премии Дмитрий Зимин.