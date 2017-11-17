В Саудовской Аравии найдено древнейшее изображение собак

В провинции Хаиль на севере Саудовской Аравии найдены наскальные рисунки возрастом около восьми тысяч лет, изображающие сцены охоты с собаками. Вооруженные луками охотники окружают стадо копытных. Им помогают собаки, у некоторых из которых имеются поводки, привязанные к поясу охотника. Возможно, данные рисунки являются древнейшими в истории изображениями домашних собак.

Наскальные рисунки провинции Хаиль известны давно, в 2015 году они вошли в список Всемирного наследия ЮНЕСКО. Рисунки расположены в трех местах, на горе Ом-Синман в городе Джубба и на скалах в районах Аль-Манджор и Рааат и Эль-Шуваймис. В течение трех последних лет археолог Мария Гуаньин (Maria Guagnin) из Института истории человечества Общества Макса Планка в сотрудничестве с департаментом туризма и культурного наследия Саудовской Аравии работает над каталогизацией изображений. Она описала более 1400 рисунков.

Первые известные обитатели данного региона появились около 10 тысяч лет назад. Они были охотниками и собирателями. Возможно, самые первые наскальные изображения появились уже в эту эпоху. Около семи или восьми тысячелетий назад в регионе, судя по находкам костей в Джуббе, появилось скотоводство. Тогда же изображения быков, коз и овец стали преобладать среди наскальных рисунков. Собаки изображены на двух рисунках, которые в каталоге обозначены как Шуваймис 156 и Джубба 193. У них стоящие вертикально уши, свернутые кольцом хвосты, короткие морды – то есть имеются признаки, которые отличают домашних собак от волков. В одних сценах собаки сталкиваются с дикими ослами, в других – участвуют в охоте на горных козлов и газелей. Некоторые собаки, как уже говорилось, привязаны поводками к охотникам.

Основываясь на последовательности нанесения изображений и степени выветривания, возраст рисунков оценивают в 8000 – 9000 тысяч лет. Определить их возраст более точными методами еще предстоит. Ранее самыми древними изображениями собак считались рисунки на иранской керамике, возрастом 8000 лет.

По словам зооархеолога Анжелы Перри (Angela Perri) из Института эволюционной антропологии Общества Макса Планка, нарисованные собаки похожи на представителей ханаанской породы. Ее разведение кинологами началось в XX веке, но в диком или полудиком виде эти собаки с давних пор встречались на Ближнем Востоке. Это может указывать на то, что в древности люди в этом регионе разводили собак, которые постепенно приспособились к пустынному климату. Или же здесь была предпринята самостоятельная попытка одомашнивания аравийского подвида волка (Canis lupus arabs).