Последний «босс» итальянской мафии умер от рака в 87 лет

В итальянском городе Парма сегодня утром скончался бывший «крестный отец» — экс-глава «Коза ностра» Тото (Сальваторе) Риина по прозвищу «Коротышка», которым его наградили за небольшой рост. Он был последним из так называемых «боссов мафии» в Италии, отмечает ВВС.

Причиной смерти Риины стало онкологическое заболевание, он перенес две операции и на момент смерти находился в состоянии комы. Ему было 87 лет.

На протяжении последних лет адвокаты мафиози неоднократно подавали ходатайства о смягчении ему меры пресечения, чтобы он мог «достойно умереть», — но Кассационный суд Италии все их отклонил. Однако министр юстиции Италии Андреа Орландо разрешил допустить к умирающему Риине родственников, чтобы они могли попрощаться с ним.

Риину арестовали в 1993 году по обвинению в убийстве порядка 40 человек и причастности к нескольким сотням заказных убийств. За год до ареста, как утверждало следствие, мафиози организовал убийства судьи Джованни Фальконе и прокурора Палермо Паоло Борселлино, которые возглавляли его уголовное преследование.

Риину приговорили к 26 пожизненным срокам в тюрьме строгого режима, однако и в тюрьме продолжали судить — в частности, за предполагаемый сговор с государственными чиновниками. Следователи считали, что мафия организовала несколько взрывов в Италии, чтобы потом потребовать от представителей органов власти сделку — освобождения сидящих в тюрьмах мафиози в обмен на прекращение террора.