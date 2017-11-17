Журналистка Россияна Марковская стала личным секретарем Сергея Шойгу

У российского министра обороны Сергея Шойгу новый пресс-секретарь, достоинства которой уже успели обсудить пользователи соцсетей и журналисты. 26-летняя Россияна Марковская сообщила РИА Новости, что 15 ноября был подписан приказ о ее назначении.

Она подчеркнула, что пресс-секретарь Минобороны Игорь Конашенков останется директором департамента информации и массовых коммуникаций ведомства.

На официальном сайте Минобороны сообщается, что она родилась 6 января 1991 года. После окончания факультета журналистики Дальневосточного федерального университета работала корреспондентом на ГТРК «Владивосток», телеканалах «Звезда» и РЕН ТВ.

До последнего времени с 2012 года личным помощником главы Минобороны была Дарья Затулина. После того, как она ушла в декрет, ее должность заняла Марковская.