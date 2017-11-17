Аргентинская боевая подлодка пропала с радаров

ВМС Аргентины сообщили о пропаже своей боевой подводной лодки «Сан-Хуан», которая пропала с радаров еще в среду — по пути из порта Ушуайя в город Мар-дель-Плата вдоль побережья страны.

В сообщении, которое разместила пресс-служба аргентинских Военно-морских сил в Twitter, говорится, что на борту субмарины находятся 44 члена экипажа.

La #Armada se encuentra realizando las operaciones para retomar comunicaciones con el submarino ARA “San Juan” con quien se perdió enlace durante su tránsito desde #Ushuaia hacia #MarDelPlata. Aeronaves y buques de la Armada se encuentran en la zona de la última posición conocida — Armada Argentina (@Armada_Arg) 17 ноября 2017 г.

На поиски пропавшей подлодки направлены корабли и самолеты, сейчас они ищут ее в том районе, откуда экипаж субмарины последний раз выходил на связь.