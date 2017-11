СМИ узнали о передаче власти саудовским королем своему сыну

Король Саудовской Аравии Сальман Бен Абдель Азиз аль Сауд на следующей неделе может передать трон сыну, 32-летнему наследному принцу Мухаммеду бин Салману. Об этом The Daily Mail рассказал источник, близкий к королевской семье.

«Если что-то серьезное не случится, король Салман объявит о назначении бин Салмана королем Саудовской Аравии на следующей неделе. Король Салман будет играть ту же роль, что и королева Англии», — сказал собеседник издания.

