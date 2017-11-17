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17 ноября 2017, 00:00
Мемория

Мемория. Михаил Щепкин

Николай Неврев. Портрет Михаила Семеновича Щепкина. 1862
Николай Неврев. Портрет Михаила Семеновича Щепкина. 1862
Музей Малого театра

17 ноября 1788 года родился Михаил Щепкин, один из основоположников русской актерской школы.

 

Личное дело

 
В роли Чупруна ("Москаль-чарівник" Котляревского)

Михаил Семенович Щепкин (1788—1863) родился в селе Красном Курской губернии, в семье крепостных.

Вспоминал: «Отец мой Семен Григорьевич был крепостной человек графа Волькенштейна, но дед мой был сын священника Иоанна, который священствовал в Калужской губернии… и потом скончался иеромонахом в Москве… Это не должно казаться странным, ибо в том веке делалось это часто, так что дед мой не слишком удивился, когда, заснув свободным, проснулся крепостным, а только немного погрустил — и то, разумеется, безотчетно… Мать моя Марья Тимофеевна была также из крепостных, пришедшая в приданое за графиней: так уж издавна велось и теперь продолжается, что камердинер молодого господина женится всегда на сенной девушке молодой барыни».

В возрасте четырех лет Щепкин переехал вместе с родителями на хутор Проходы Суджинского уезда, бывший центром графских поместий, управление которыми было поручено его отцу.

Щепкин-отец отдал сына в народное училище в уездном городе Суджа, где тот обучался с 1799 по 1801 год.

В 1800 году Щепкин сыграл свою первую роль — слуги Розмарина в комедии Александра Сумарокова «Вздорщица». Пьесу он разыграл вместе с одноклассниками. Зрителями были ученики, их родители, преподаватели, а также городничий, исправник и другие влиятельные лица города. В конце представления городничий сказал юному актеру: «Ай да Щепкин! Молодец! Бойчее всех говорил: хорошо, братец, очень хорошо! Добрый слуга будешь барину!»

Затем Щепкина перевели в Курское народное училище, он часто бывал в курском городском театре (театре Барсовых), где музыкантами служили крепостные графа Волькенштейна (зимой граф с семейством жил в Курске, а летом в деревне). В театре Щепкин переписывал тексты ролей для актеров, заменял суфлера, носил ноты в оркестр и выполнял другие мелкие поручения. Также участвовал в домашних постановках графа.

В 14 лет Щепкин блестяще сдал выпускной экзамен в училище, после чего около трех лет был, по собственным словам, «чем-то вроде графского письмоводителя и секретаря», на приемах исполнял службу официанта, его даже приглашали в соседские имения.

В 1805 году 17-летний Щепкин впервые вышел на профессиональную сцену: заменил запившего актера в спектакле по драме «Зоа» Луи-Себастьяна Мерсье. С этого времени с разрешения графа ему начали давать в театре Барсовых небольшие роли. В 1808 был окончательно принят в труппу комическим актером.

В 1816 году театр Барсовых в Курске закрылся — началась переделка дома Благородного собрания, где ставились представления. Щепкина вскоре пригласили в Харьков исполнять комические роли в театре Штейна и Калиновского. Взяв у графини отпуск и попрощавшись с семьей, он отправился сначала в Харьков, а через некоторое время переехал в Полтаву, куда труппу Штейна пригласил генерал-губернатор Малороссии князь Николай Репнин-Волконский.

Специально для Щепкина директор театра, один из основоположников украинской литературы Иван Котляревский создал роли в своих пьесах «Наталка-Полтавка» и «Москаль-чарівник». Также Котляревский организовал сбор денег по подписке, чтобы выкупить крепостного Щепкина — и в 1821 году актер, наконец, получил вольную.

В 1822 году 34-летний Щепкин был приглашен в труппу Малого театра, в котором он прослужил до конца своих дней. Дебют в Москве состоялся в ноябре 1822 года в комедии Загоскина «Господин Богатонов, или Провинциал в столице» и в водевиле «Лакейская война».

В 1830-е годы Щепкину удалось освободиться от чисто комического репертуара, он сыграл Фамусова «Горе от ума» и Городничего в «Ревизоре».

Гоголь, который обыкновенно никогда не был доволен постановкой своих пьес, от игры Щепкина приходил в восторг.

Репертуар актера в 1850-е годы обогатился несколькими пьесами Островского и Тургенева. Среди прочего он играл Большова в пьесе «Свои люди — сочтемся» и Торцова в «Бедность не порок».

В апреле 1863 года 74-летний Щепкин с разрешения государя получил отпуск с сохранением жалованья и поехал в Крым, где планировал выступать в антрепризах и восстанавливать здоровье.

Его выступления однако уже не имели успеха: актер постарел и уже не вдохновлял публику. Во время одного из чтений Гоголя на открытом воздухе он простудился и сильно заболел. 23 августа 1863 года Щепкин скончался в Ялте. Цинковый гроб с его телом привезли в Москву, где артиста похоронили на Пятницком кладбище.

Его могила сохранилась до наших дней, на его памятнике высечена эпитафия: «Михаилу Семеновичу Щепкину, артисту и человеку».

 

Чем знаменит

Щепкин считается основоположником реализма в русском театре. Он оказал огромное влияние на развитие отечественного театрального искусства. Константин Станиславский составил свои принципы органического творчества не в последнюю очередь под влиянием системы Щепкина, который требовал «не представляться», а «влезать в шкуру действующего лица так, чтобы между ним и тобой нельзя было иголки просунуть».

 

О чем надо знать

В 1818 году малороссийский генерал-губернатор, князь Николай Репнин-Волконский «в награду таланта актера Щепкина и для основания его участи» устроил спектакль по подписке для выкупа артиста на собранные средства из крепостного состояния. Большое участие в сборе приняли младший брат князя, будущий декабрист Сергей Волконский, представители дворянства и купечества. Из требовавшихся 10 тысяч рублей было собрано 7207, недостающую сумму добавил Репнин. Также у наследников графа Волькенштейна были выкуплены родные Щепкина — его отец, мать, жена и дети. Однако сначала Щепкины перешли в собственность самого князя Репнина. Окончательно же актер получил вольную лишь в ноябре 1821 года, а его семью отпустили значительно позже — когда Щепкин выдал князю векселя с обязательством выплатить за них 4 тысячи рублей.

 

Прямая речь

О детской любви к театру («Записки актера Щепкина»): «Страстишка к театру шла также своим путем, и, к моему счастью, между учениками 3-го класса был ученик Городенский, родной брат по матери содержателям театра, г-м Барсовым. <…> Если я почему-нибудь опаздывал забраться в театральный оркестр с музыкантами, которые были из нашего дома и которым я всегда помогал таскать в театр или литавру, или контрабас, [Городенский] провожал меня в таком случае в раек, где мне было смотреть гораздо удобнее, чем из оркестра. Случалось, что Городенский приглашал меня к себе обедать; там я узнал его семейство: отца, Вакха Андреевича, и старших сыновей, Михаила, Александра и Петра, которые были содержателями театра. Старший из этих сыновей был уже на воле, а меньшие — еще крепостные, и меня удивляло одно: они тоже были господские, а с ними и их господа и весь город обходились не так, как с крепостными, да и они сами вели себя как-то иначе, так что я даже завидовал им и все это приписывал не чему иному, как именно тому, что они актеры, а потому быть актером была главная моя цель».

О стране (письмо к Гоголю): «Что еще сказать вам? Да! О "Мертвых душах" все идут толки, прения. Они разбудили Русь. Она теперь как будто живет. Толков об них несчетное число. Можно бы исписать томы, если бы изложить все их на бумаге, и меня это радует. Это значит: толкни нас хорошенько, и мы зашевелимся, и тем доказываем, что мы живые существа, и в этом пробуждении проглядывают мысли, ясно говорящие, что мы наряду со всеми народами не лишены человеческого достоинства. Но грустно то, что нас непременно надо толкнуть, а без того мы сами мертвые души».

О театре: «Театр для актера — храм. Это его святилище. Твоя жизнь, твоя честь, все принадлежит бесповоротно сцене, которой ты отдал себя. Твоя судьба зависит от этих подмостков. Относись с уважением к этому храму и заставь уважать его других. Священнодействуй или убирайся вон».

Белинский о петербургских гастролях Щепикна («Александрийский театр. Щепкин на петербургской сцене»): «Еще в начале спектакля, в возобновленной пьесе "Ссора, или Два соседа", публика приняла Щепкина, превосходно выполнившего роль Вспышкина, с необыкновенным радушием и восторгом; но когда наконец в последний раз поднялся занавес и начались сцены из "Наталки-Полтавки", восторг публики доходил до высочайшей степени… Каждый романс публика заставляла Щепкина повторить несколько раз. Когда же все, что заключалось в этих сценах, выбранных нарочно для Щепкина, было пропето и повторено и занавес должен был бы опуститься, Щепкин, тронутый и взволнованный, как бы поняв грустное чувство публики, задержал еще на мгновение минуту расставанья и запел эти восхитительные по своей простоте и грации куплеты из пьесы "Москаль-чарывник"… По окончании романса в третий раз рукоплескания и крики одобрения не умолкали по крайней мере в течение пяти минут. Оглушителен был восторженный крик этой тронутой и взволнованной массы, наполнявшей театр сверху дониза…

Семь раз опускался занавес и семь раз поднимался снова; семь раз уходил и снова являлся тронутый артист перед публикою, встречаемый и сопровождаемый громкими криками и рукоплесканиями. Вся публика встала с своих мест, но никто не думал идти из театра: каждому хотелось хоть сколько-нибудь воздать генияльному артисту за наслаждения, которые он щедро расточал зрителям; каждому жаль было, что, быть может, долго уже не придется увидеть Щепкина на петербургской сцене, и каждому хотелось хоть на секунду остановить время расставанья».

 

7 фактов о Михаиле Щепкине

  • В Курском народном училище Щепкину прекрасно давались точные науки — математика, физика. Блестяще выдержав выпускной экзамен он, по просьбе директора училища, был оставлен на некоторое время в городе для участия в копировании карты Курской губернии. Эту работу 14-летний Щепкин выполнил как и обычно — тщательно и добросовестно.
  • Курский городской театр, в котором начинал Щепкин, был открыт и управлялся братьями Михаилом, Александром и Петром Барсовыми. Они принадлежали к крепостному театру местного помещика Петра Анненкова. Труппу театра составляли крепостные дворян-учредителей, однако братья пользовались «особенным правом распорядителей и званием антрепренеров». Сам театр часто называли театром Барсовых. Братья постепенно смогли получить личную свободу.
  • В 1812 году Щепкин женился на Елене Дмитриевне Чаликовой. Она была урожденной турчанкой. В 1791 году, во время очередной Русско-турецкой войны, солдаты полковника Чаликова подобрали при осаде Анапы брошенного младенца — девочку, которую Чаликов назвал Еленой и растил как свою дочь. С Щепкиным Елена Дмитриевна познакомилась в театре. Их брак автоматически делал крепостной и его вольную супругу, и их будущих детей. В браке родились два сына и две дочери.
  • Щепкин многократно встречался с Пушкиным, вспоминал: «Пушкин, который меня любил, приезжая в Москву, почти всегда останавливался у Нащокина, и я, как человек и Нащокину знакомый, редкий день не бывал у них». Именно Пушкин побудил актера взяться за перо. В один из приездов в Москву поэт подарил Щепкину тетрадь и написал на ней название и первые строки будущих рассказов-воспоминаний артиста.
  • В 1832 году, когда кончался срок его контракта в Малом театре, Щепкин написал доношение директору московских театров Михаилу Загоскину, «благоугодна ли будет его служба при дирекции?». На доношении Загоскин отметил: «На сто лет, только бы прожил». В том же году Щепкин принял предложение Загоскина преподавать в драматическом училище. Дети любили его за заботу и чрезвычайную мягкость обращения.
  • По словам современников, что за все 40 лет московской сценической деятельности Щепкин не пропустил ни одной репетиции и даже ни разу не опоздал на нее. И никогда не играл, не прочитав роли накануне вечером и не отрепетировав ее в день представления.
  • Щепкин часто хлопотал за других: благодаря его просьбам для актеров Императорских театров было введено право почетного гражданства, также он устроил многих начинающих артистов, много сделал для того, чтобы власти дали разрешение издать полное посмертное собрание сочинений Гоголя

 

Материалы о Михаиле Щепкине:

Биография в Википедии

Статьи на «Хроносе»

Воспоминания актера

Статья в Русском биографическом словаре А. А. Половцова

Е. Н.Яркова «Формирование метода и системы в творчестве К. С. Станиславского»

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