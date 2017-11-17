Васильева раскрыла подробности выселения студентов из общежитий к ЧМ-2018

Российское Министерство образования и науки сдвигает учебную программу и сокращает летнюю сессию для учащихся вузов в городах, которым предстоит принимать матчи чемпионата мира по футболу в 2018 году, передает «Интерфакс».

Глава ведомства Ольга Васильева сообщила об этом на встрече со студентами Московского института стали и сплавов. По ее словам, никаких неудобств, связанных с преждевременным выселением из общежитий, куда планируется поселить сотрудников правоохранительных органов, не возникнет.

«Все договорено, все просчитано, все четко-четко согласовано… Потому что мы знаем прекрасно (давайте друг другу не врать), что в летнее время в общежитиях мы не живем. Так или не так? Так», — заявила студентам министр.

Соответственно, раз «летняя» сессия завершится в следующем году раньше обычного — а именно весной, то выселять студентов из общежитий начнут уже с конца мая. Но, как неоднократно повторила Васильева, это произойдет без какого-либо ущерба для студентов и учебного процесса: все программы уже сверстаны, можно не волноваться.

«Просто лето начнется для нас раньше, чем это было каждый год, соответственно — раньше закончится сессия… Если бы я была студенткой, я бы радовалась, что лето начнется чуть раньше», — подытожила министр.

Напомним, о поступившей от Минобрауки и оргкомитета ЧМ-2018 рекомендации руководству вузов выселять иногородних студентов из общежитий, чтобы там можно было разместить полицейских и сотрудников Росгвардии, впервые написал «Коммерсант». Такие письма получили, в частности, университеты Нижнего Новгорода, Екатеринбурга, Самары и Саранска, чьи студенты пожаловались на это решение в Российский студенческий союз.