В Северодвинске спущена на воду первая атомная подлодка проекта «Борей-А»

В Северодвинске спущен на воду первый атомный подводный ракетоносец проекта 995А «Борей-А» «Князь Владимир», сообщает «Интерфакс».

Субмарины этого проекта составят основу группировки морских стратегических ядерных сил ВМФ России.

Официальный представитель ВМФ России капитан I ранга Игорь Дыгало сообщил агентству, что после вывода из эллинга ракетоносец пройдет все необходимые этапы заводских и государственных испытаний.

В настоящее время на верфях Северодвинска продолжаются работы по созданию корпусов для еще четырех субмарин этого типа — «Князь Олег», «Генералиссимус Суворов», «Император Александр III», «Князь Пожарский».

В боевом составе ВМФ уже находятся три подлодки проекта 955%. Это «Юрий Долгорукий», «Александр Невский» и «Владимир Мономах». На их вооружении находится межконтинентальная баллистическая ракета «Булава».