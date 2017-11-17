На городском пляже Евпатории случайно нашли античную могилу

Житель Евпатории, проходя по городскому общественному пляжу, обнаружил на песке фрагмент каменного античного надгробия. Это произошло два дня назад, а сегодня выяснилось, что это древнегреческая плитовая могила конца IV — начала III века до нашей эры.

До сих пор в этом районе подобных находок не делали, так что она является в своем роде уникальной. Археологи считают, что в могиле был захоронен ребенок.

«По мнению специалистов, она относится к Керкинитиде – древнегреческому городу, существовавшему с середины VI века до н. э. на западе Крымского полуострова на месте нынешней Евпатории. Фрагменты городища Керкинитиды находятся на мысе Карантинный на территории нынешнего Евпаторийского военного детского клинического санатория имени Е. Глинки», — говорится в сообщении на сайте администрации Евпатории. В нынешнем году с момента обнаружения древней Керкинитиды исполняется сто лет.

Замдиректора Евпаторийского краеведческого музея по научной работе Людмила Дубинина рассказала, что в могиле найдены остатки погребального инвентаря — маленькая монета, два керамических сосуда и астрагалы (игральные кости).

По ее словам, древние греки использовали для захоронений различные типы могил, включая не только плитовые могилы, но также склепы и грунтовые ямы. Найденный образец плитовой могилы — «великолепный». «Посмотрите, как хорошо отесаны известняковые плиты, из которых выполнены стены, как тщательно они подогнаны друг к другу», – призвала Дубинина.

Последняя подобного рода находка в Евпатории была сделана в конце 1970-х годов, когда при строительстве кафе «Колизей» (тогда оно называлось «Театральное») обнаружили фрагмент некрополя с двумя плитовыми могилами.