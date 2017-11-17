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17 ноября 2017, 10:21
Москва общественный транспорт Сергей Собянин

Из больших московских автобусов и трамваев решили убрать турникеты

Турникет в общественном транспорте.
Турникет в общественном транспорте.
Григорий Собченко/Коммерсантъ

Мэр Москвы Сергей Собянин объявил, что с 1 января 2018 года из автобусов особо большой вместимости (с «гармошкой») и трехсекционных трамваев «Витязь» уберут турникеты, увеличив при этом численность контролеров, говорится на сайте градоначальника.

«Несмотря на все риски, мы, тем не менее, примем решение, — заявил Собянин в телепередаче «Наш город. Диалог с мэром» на канале ТВЦ. — Отказ от турникетов сделает посадку и высадку пассажиров комфортнее, а также увеличит скорость движения транспорта».

По его словам, турникетная система помогла навести порядок в сфере оплаты проезда на общественном транспорте: количество сознательных пассажиров возросло почти на четверть, да и в целом культура проезда в Москве повышается — приобретается больше долгосрочных проездных и транспортных карт «Тройка».

При этом Собянин выразил надежду на то, что и после отмены турникетов платежная дисциплина и ответственность пассажиров продолжат расти.

«Москвичи понимают, что если опять будет огромная масса безбилетников, мы вынуждены будем вернуться к старой системе», — предупредил мэр, напомнив, что турникеты появились в качестве вынужденной ответной меры на резкий рост числа безбилетников.

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