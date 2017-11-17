Васильева анонсировала возобновление программы образовательных кредитов

Глава Минобрнауки РФ Ольга Васильева сообщила «Интерфаксу», что в 2018 году будет возобновлена программа образовательных кредитов.

«Сейчас вопрос урегулируется окончательно с Минфином и с Минэком, и программа будет продолжена с 2018 года», — сказала Васильева.

В начале 2017 года Сбербанк приостановил выдачу студентам образовательных кредитов на льготных условиях в связи с оптимизацией программы поддержки образовательного кредитования Министерством образования и науки РФ.

Сбербанк выдавал учащимся кредиты на сумму до 100% стоимости обучения сроком на весь его период плюс 10 лет под 7,5%.