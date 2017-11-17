ВГТРК отказалась показывать ОИ-2018 в случае отстранении сборной России

Телекомпания ВГТРК не будет транслировать соревнования в рамках XXIII зимней Олимпиады 2018 года в южнокорейском Пхенчхане, если к участию в играх не допустят Россию, сообщает РИА Новости со ссылкой на пресс-службу компании.

В сообщении пресс-службы говорится: «Если российская сборная будет отстранена от Олимпиады в Пхенчхане, то ВГТРК не станет транслировать Игры».

Ранее 17 ноября СМИ сообщили, что от трансляции ОИ-2018 в случае отстранения России могут отказаться Первый канал и «Россия-1» (входит в ВГТРК), поскольку массовый зритель болеет за «своих» спортсменов и падение рейтингов в отсутствие российской сборной может оказаться столь значительных, что не оправдает приобретение прав на ведение трансляций.

Напомним, 16 ноября Всемирное антидопинговое агентство (WADA) отказалось восстанавливать членство Российского антидопингового агентства (РУСАДА) из-за невыполнения ряда пунктов дорожной карты, в частности, из-за непризнания государственной программы допинга на Играх в Сочи. Вслед за этим появились сообщения, что это может привести к отстранению России от участия в Олимпиаде-2018 в южнокорейском Пхенчхане.