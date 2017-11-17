В Крыму к 2018 году построят стену на границе с Украиной

Пресс-служба пограничного управления ФСБ РФ по региону сообщила ТАСС, что в первом полугодии 2018 года будет завершено строительство 50-километровой стены на границе Крыма и Украины.

«Согласно проектной документации, окончание строительства [заграждения] запланировано на первую половину 2018 года», — говорится в сообщении.

Работы по возведению стены ведутся в плановом порядке, сбоев и накладок в графике нет. Строительство обойдется бюджету в 200 млн рублей.

В проектной документации указано, что гарантийный срок эксплуатации стены вместе с дополнительным оборудованием должен быть не меньше 10 лет.