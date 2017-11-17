17 ноября 2017, 16:27
В Крыму к 2018 году построят стену на границе с Украиной
Пресс-служба пограничного управления ФСБ РФ по региону сообщила ТАСС, что в первом полугодии 2018 года будет завершено строительство 50-километровой стены на границе Крыма и Украины.
«Согласно проектной документации, окончание строительства [заграждения] запланировано на первую половину 2018 года», — говорится в сообщении.
Работы по возведению стены ведутся в плановом порядке, сбоев и накладок в графике нет. Строительство обойдется бюджету в 200 млн рублей.
В проектной документации указано, что гарантийный срок эксплуатации стены вместе с дополнительным оборудованием должен быть не меньше 10 лет.
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